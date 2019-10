Clara Piacentini presenta il libro "Una farfalla con le stampelle"

Venerdì 18 ottobre alle 16,30 presso la nuova biblioteca comunale Francesco Torricelli di Meldola, l’A.P.S “parolefatteamano” presenta il libro di Clara Piacentini Una farfalla con le stampelle, correre nel silenzio.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Meldola e si inserisce nel ciclo di incontri denominato “In punta di penna” che ha già visto la presenza di numerosi autori che si occupano di scrittura e cultura autobiografica.

Clara Piacentini è stata docente di Lettere a Milano e, successivamente alla caduta del muro di Berlino, a Sofia in Bulgaria. Ha proseguito il proprio lavoro, alle dipendenze del Ministero degli Affari esteri, ad Addis Abeba in Etiopia. Quest’ultima esperienza ha segnato profondamente il suo sguardo sulla vita e, una volta rientrata in Italia, si è diplomata presso la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Il libro indaga la dimensione del silenzio, dei tanti “non detto” che hanno caratterizzato la sua vita segnata da una disabilità. Una caratteristica che non ha costituito un limite alle sue scelte esistenziali e professionali, ma che ha trasformato la sua esperienza di vita e di insegnante in una ricerca originale e intensa. Le parole del libro rimandano a una storia di malattia che accompagna l’autrice fin dalla nascita e che portano, tra alcuni passaggi autobiografici, a riflessioni universali che riguardano in generale tutti noi e hanno per tema la fragilità umana.

Oltre all’autrice sono presenti il Sindaco Roberto Cavallucci e l’Assessore alla Cultura Michele Drudi. Moderal’incontro Ermes Fuzzi fondatore dell’Associazione “parolefatteamano”.