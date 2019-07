Classici del rock con l'Ensemble Rock in Frac

Giovedì 4 luglio 2019, alle ore 21.30, presso l'area parrocchiale di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, Forlì, si tiene il concerto dell'Ensemble Rock in Frac.

Musicisti classici e moderni eseguono musiche di Banco di Mutuo Soccorso, Metallica, New Trolls, Premiata Forneria Marconi, Jethro Tull. Una formazione romagnola composta da Yuri Ciccarese, flauto, Michele Rivi, viola, Damiano Puliti, violoncello, Elena Indellicati, pianoforte, Gianni Landone, chitarra, Gianluca Nanni, batteria, che fonderà insieme due grandi amori: il rock e il classico. Di fatto il rock si mette il frac per presentarsi attraverso gli strumenti classici e la musica classica prende forza e ritmo dall'interpretazione moderna.

Prima del concerto, alle ore 20.45, lo storico dell'arte Marco Vallicelli conduce una visita guidata alla Pieve. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", volume secondo, a cura di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli.

Partecipazione libera.