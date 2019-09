Claudio Visani presenta "La ragazza ribelle", la vita rocambolesca di Annunziata Verità

Domenica 29 settembre, alle ore 10:30, nella Sala Bernabei in Piazza Matteotti 5 a Modigliana viene presentato il libro di Claudio Visani "La ragazza ribelle".

Una storia da film. Il romanzo rocambolesco ma incredibilmente reale di una piccola grande donna, che evidenzia anche il ruolo di primo piano - troppo a lungo sottovalutato - della componente femminile nella Resistenza. La vita quasi mitologica di Annunziata Verità, Nunziatina, ragazza ribelle e staffetta partigiana, pronipote di Don Giovanni Verità, oggi 93enne, condannata a morte e fucilata a 18 anni dai fascisti della Brigata Nera faentina, scampata incredibilmente all'esecuzione fingendosi morta sotto i cadaveri di altri quattro sventurati finiti davanti al plotone di esecuzione assieme a lei. Poi la fuga avventurosa fino a raggiungere le formazioni partigiane in montagna e la salvezza. E dopo la fine della guerra, "donna coraggio", testimone in decine di processi contro i suoi aguzzini, lei piccola e minuta che li va a cercare, li affronta senza paura, li spaventa e li mette in fuga.

Presiede Jader Dardi, sindaco di Modigliana. Dialoga con l'autore e legge brani del libro, Miro Gori, presidente provinciale dell'Anpi di Forlì-Cesena. Presente in sala anche la protagonista Annunziata Verità, Nunziatina.