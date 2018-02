Claudo Fava presenta lo spettacolo teatrale "Il giuramento"

Inizialmente previsto per Lunedì 26 Febbraio 2018 alle ore 17.30, presso il Ridotto del Teatro Diego Fabbri, nell’ambito del Progetto PALINSESTI XI^ EDIZIONE - Scuola dello Spettatore -“Chi è di scena?” , per impegni improrogabili del relatore è stato posticipato a Giovedì 1 Marzo 2018 alle ore 17.30 ed avrà luogo sempre nei locali del Ridotto del Teatro Diego Fabbri, Via Dall'Aste, 10 Forlì.

Di conseguenza, l'incontro per il ciclo "Capitali della cultura" programmato per il 1° marzo slitterà a giovedì 15.