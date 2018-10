Clelia: in scena monologo teatrale su Madre Clelia Merloni

"Clelia" è un monologo teatrale co-prodotto da Top Service.r.l e dall'Istituto Madre Clelia Merloni di Forlì. Una Biografia teatrale, tratta da un testo di Marco Marangon, di un personaggio emblematico: Madre Clelia Merloni, Venerabile Fondatrice dell’Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù. Secondo dopoguerra, una donna, figlia di migranti scappati in America alla fine dell'800, aspetta la nave che la porterà in Italia, ha con sé tutto ciò che ha raccolto di Madre Clelia: scritti, testimonianze, il suo diario, gli atti del processo. Racconterà finalmente la sua storia per riportare alla luce la sua verità e il suo cammino verso la Beatificazione.



ANCILLA OGGIONI (Clelia) - Nata a Lecco, si diploma attrice nel 2000 c/o la Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Da allora collabora con diverse compagnie teatrali e con vari registi italiani, in particolare Maurizio Schmidt, Andrea Taddei, Massimiliano Cividati, Stefano Alleva, Marco Marangon. E' protagonista nel film “Oggi grazie, un giorno con Benedetta Bianchi Porro”, regia di Franco Palmieri. E' drammaturga regista e interprete dello spettacolo sul carcere “La Vedova bianca”, e del monologo Spirituale “Al di là delle cose”.

Dal 2015 porta in scena in varie piazze italiane spettacoli di Cabaret d'autore con l'attrice Beatrice Beltrani, nel duo Due con stile.



La prima assoluta ci sarà sabato 27 ottobre nella Chiesa di S.A.Abate in Ravaldino, Corso Diaz 105, ore 21:00. Prenotazioni Biglietti ed Informazioni al 338-8782940- 0543-702562.