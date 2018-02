Club Cesena Calcio, cena con delegazione della squadra

Martedì a Barisano di Forlì al Circolo Arci al Vecchio Mulino, via del Canale 165/a, ci sarà la festa dal "Club Vecchio Mulino Barisano" del presidente Fabio Pirone, affiliato al Coordinamento Clubs Cesena. La serata, aperta a tutti, vedrà la partecipazione di una delegazione del Cesena Calcio.

Menù per un costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.

Tagliere Vecchio Mulino,

Ravioli verdi al burro e salvia con speck croccante,

tagliatelle al ragù di piselli,

grigliata di carne con patate al forno e verdure ai ferri e in grattin,

acqua, vino, caffè,

torta

Nella serata è prevista una grande lotteria bianconeri con splendini premi.

Info e prenotazioni :

3206816946