Colloqui di counseling gratuiti al Puntodonna

Lunedì 9 marzo per tutto l'arco della giornata al Puntodonna di via Maroncelli 39 a Forlì Maria Giovanna Pasini, Counselor umanistico esistenziale, conduce dei colloqui di counseling gratuiti per le tutte le donne che vogliono partecipare, previa prenotazione obbligatoria.

L'appuntamento è anche l'occasione per far conoscere la figura professionale del Counselor e l'attività di orientamento e sostegno del Counseling adatto a tutti.

I colloqui di counseling individuali e di gruppo hanno il fine di rappresentare la propria vita, conoscersi per la propria crescita personale con consapevolezza, contro stress e le criticità della vita, per vivere meglio e stare meglio con gli altri.