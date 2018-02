Colombre, un concerto d'autore tra "Blatte" e "Pulviscolo"

Riprende al Diagonal Loft Club la musica dal vivo.

Il 2018 de #LECOSECHESUCCEDONO si apre con COLOMBRE, al secolo Giovanni Imparato, uno dei nomi italiani più celebrati del 2017.

Il suo nuovo album "Pulviscolo", uscito su Bravo Dischi nella primavera dello scorso anno, è stato segnalato da molte voci autorevoli come uno migliori dischi italiani dell'anno, trainato dal successo di brani come "Blatte" in cui ospita IOSONOUNCANE, la titletrack “Pulviscolo" o "Dimmi Tu”, terzo singolo estratto.

L'autore e compositore di Senigallia, nonostante la giovane età, è conosciuto nella scena indipendente italiana da qualche anno, attivo dapprima con la sua band Chewingum che pubblica due album, un EP girando in lungo e in largo in Europa, poi al fianco di una vecchia conoscenza del Diagonal, la pesarese Maria Antonietta. Con lei co-produce il disco "Sassi" uscito nel 2014 e l'EP "Maria Antonietta Loves Chewingum" dell'anno dopo, accompagnandola in tour alle chitarra e agli organi.

Nel 2016 dà vita al suo progetto solista, il cui nome è ispirato al racconto di Dino Buzzati in cui si narrano le gesta di un fantomatico pesce Leviatano che, secondo le leggende del mare, perseguita i marinai. La proposta musicale di questo nuovo progetto oscilla tra melodie care alla storia della musica d'autore italiana e arrangiamenti che ci portano con la mente all'indie pop scandinavo degli Anni Zero e a quello nostalgico della scena americana contemporanea.