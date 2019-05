"Il colore della fatica": 100 anni di giro d'Italia e italiani in bicicletta in un documentario

Lunedi 27 e martedi 28 maggio alle ore 21.00 al Cinema Saffi si proietta il film documentario dal titolo "Il colore della fatica. Il giro d'Italia e gli italiani in bicicletta negli archivi dell'istituto Luce", di Andrea Gropplero di Troppenburg. All'interno del documentario, si possono trovare ospiti quali Davide Cassani, Felice Gimondi, Francesco Moser, Vincenzo Nibali, Massimo Cacciari, Achille Bonito Oliva, Enrico Brizzi, Ernesto Colnago, Giorgio Squinzi, Urbano Cairo, Romano Prodi. Molti sostengono che l’Unità d’Italia, più che Garibaldi, l’abbia fatta il Giro. Ed è questa l’Italia che si vuole raccontare con “Il colore della fatica”, un documentario che racconta la grande avventura del Giro d’Italia, una storia che parla di ciclismo, forse lo sport più popolare di tutti, un evento di grandissima rilevanza e affezione popolare. Il documentario, che ha partecipato all’ Extradoc Festival di Roma, mostra come sono cambiate le strategie, le biciclette e come sono cambiati anche gli atleti; un omaggio al Giro d’Italia, realizzato in occasione del suo centesimo anniversario.