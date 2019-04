"I colori ritrovati" degli affreschi romani di Forlì e della Romagna: conferenza

Venerdì 12 aprile alle ore 17 nel salone d'incontro di Palazzo Romagnoli si tiene la conferenza dal titolo "I colori ritrovati: la pittura romana in Romagna". La conferenza fa parte di un ciclo di incontri, "Sfogliare la terra - Incontri con l'archeologia del territorio forlivese".

A presentare la ricerca e i suoi risultati saranno i ricercatori Francesca Fagioli, Riccardo Helg e Angelalea Malgieri del Progetto Tect (Università di Padova), dedicato alle testimonianze pittoriche dell’Italia settentrionale.

In età romana la decorazione parietale, con il suo ricco e variegato repertorio di immagini e colori, costituiva un importante elemento nello spazio domestico e pubblico, dagli ambienti di rappresentanza alle stanze della vita privata, fino agli spazi del lavoro e del commercio.

A partire dai rinvenimenti dei due scavi forlivesi di Palazzo Gaddi (1976) e Via Curte (2004), che hanno restituito alcuni significativi nuclei di pittura parietale, l’incontro concentra la sua attenzione su un patrimonio purtroppo poco noto e valorizzato, in particolare sugli affreschi recuperati nei principali centri della Romagna (oltre a Forlì, Cesena, Faenza, Forlimpopoli, Imola, Rimini, Ravenna, Russi).