"Coloriamo il mondo": a Santa Sofia torna la festa delle culture differenti

Anche quest’anno la Cgil ripropone a Santa Sofia la tradizionale festa di dialogo ed incontro tra diverse culture (Coloriamo il Mondo). L'appuntamento è in programma giovedì e vedrà dalle 19 la presenza di uno stand gastronomico, con la possibilità di gustare piatti tipici di nazionalità di tutto il mondo. "Questa edizione, per ciò che sta accadendo, assume un significato particolare rispetto alla crescita della paura, intolleranza e indifferenza nei confronti delle persone che per motivi di guerra, di povertà e di conflitti lasciano i loro paesi per trovare rifugio in Europa - spiegano dal sindacato -. La Cgil è impegnata a difendere, tutelare, lottare e rivendicare diritti per tutti i lavoratori e le lavoratrici, i giovani, i disoccupati, i pensionati, le persone tutte, senza distinguere sulla base della provenienza geografica, del colore della pelle, degli orientamenti sessuali, della lingua parlata e della fede religiosa".

"La Cgil - proseguono - ha apprezzato che un gruppo di maturandi del Liceo Classico di Faenza abbia consegnato assieme al tema di italiano sul regolare foglio protocollato questo appello: “si pretende il rispetto dell’art. 2 della Costituzione per cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Questi giovani hanno chiesto che questo messaggio sia recapitato al presidente della Repubblica, del Consiglio ed ai Ministri degli Interni e dell’Istruzione. Crediamo sia sbagliato mettere in contrapposizione i diritti delle persone, pensando che negando i diritti a qualcuno qualcun altro ne possa beneficiare. Non cederemo alla paura e continueremo a creare spazi di condivisione, confronto con l’obiettivo di riaffermare i valori di democrazia, solidarietà, uguaglianza, pace e libertà".