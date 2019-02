Comicità e improvvisazione per salvare il Jolly

Venerdì 8 febbraio, ore 21.30, al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, in via Mainardi 14, va in scena uno spettacolo comico di improvvisazione teatrale.

Un evento dedicato alla raccolta fondi per la riattivazione e il recupero culturale dell'ex Cinema Teatro Jolly di Cesena.

Ingresso riservato ai soci del Circolo.

Prenotazione obbligatoria: Tel. 333.1296915 (Davide Fabbri)