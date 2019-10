Primo compleanno al centro per gravidanza e genitorialità consapevole: tanti corsi da scoprire

Sabato 19 ottobre, in occasione del primo compleanno di Casa Matrica, tutti professionisti del centro invitano il pubblico a festeggiare con loro.

Casa Matrica è un’associazione di promozione sociale, per la gravidanza e la genitorialità consapevole, pensata e voluta come punto di riferimento per le famiglie del territorio.

Si occupa prevalentemente di prevenzione e tutela della salute perinatale, a partire dalla gravidanza lungo tutto il periodo di crescita della famiglia e del bambino; oltre al tema della nascita, Casa Matrica opera per il benessere della persona adulta, attraverso corsi e incontri che comprendono tutto l’arco di vita.

I corsi di Casa Matrica riguardano l'accompagnamento alla nascita, la ginnastica dolce e rilassamento in gravidanza, il massaggio al neonato, ma ci sono anche i gruppi di sostegno psicologico dopo la nascita, il corso di rieducazione del perineo, quello dedicato allo svezzamento, sostegno all’allattamento, corsi sul babywearing, mindful eating, laboratori montessoriani per bimbi a partire dai 12 mesi.

Al suo interno operano professionisti sanitari uniti dalla stessa modalità, gentile e rispettosa, di sostegno e accompagnamento alla persona. Tra loro ci sono ostetriche e psicoterapeuti, nutrizionisti, osteopati, naturopati e consulenti del portare.

Il 19 ottobre dalle ore 16 in via Siboni 11 a Forlì si festeggia. Dopo un momento di accoglienza, alle 16.30 sono previsti laboratori per bimbi da 0 a 10 anni a cura della APS Tribù dei Piedi Teneri.