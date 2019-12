Con "Gusto & Sapori" un Natale a km0 nel cuore di Forlì

Il cibo delle feste a km0 arriva in anticipo nel cuore di Forlì grazie alle aziende agricole di Campagna Amica Coldiretti che per due domeniche, 8 e 15 dicembre, porteranno le eccellenze in vendita solitamente al Mercato di viale Bologna, sotto i portici di Corso della Repubblica. Saranno, infatti, proprio i produttori agricoli del circuito Campagna Amica ad animare ‘Gusto & Sapori’, l’ormai tradizionale mercato contadino patrocinato dal Comune e in programma, come di consueto, nelle domeniche di avvicinamento alle feste natalizie.



Dalle 8 alle 20, chi punta alla riscoperta della tradizione a tavola o è in cerca di doni tutti da gustare e per tutte le tasche, ovviamente di stagione e ad origine garantita, potrà sbizzarrirsi tra i banchi dei produttori sui quali saranno in vendita vini autoctoni, salumi di Mora romagnola, formaggi freschi e stagionati, miele, confetture, olio extravergine di oliva, erbe aromatiche, frutta secca, tisane, liquori artigianali, fiori, conserve, frutta e verdura di stagione e tanto altro. Tutti prodotti che, per l’occasione, le aziende agricole proporranno anche in eleganti confezioni regalo.