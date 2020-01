Con la “Musica da ripostiglio” parte la stagione di Forlìmusica 2020

Primo appuntamento per il cartellone musicale di Forlì targato Inverno 2020 organizzato da ForlìMusica – che riunisce le associazioni Amici dell’Arte e Maderna con l’obbiettivo di razionalizzare e ottimizzare le risorse per proporre un unico cartellone musicale di rilievo e avvicinare alla musica un nuovo pubblico anche giovane – con la direzione artistica di Danilo Rossi, prima viola della Scala di Milano. Dopo l’anticipazione di dicembre si parte con il primo concerto di un ricco programma formato da 11 appuntamenti, dal 31 gennaio fino al 18 maggio. Per lo start è stato scelto un ensemble originale, i Musica da Ripostiglio, (perché “da camera” sembrava eccessivo) che portano a Forlì uno concerto di canzoni originali e di classici italiani e internazionali. L’appuntamento con uno spettacolo che si preannuncia emozionante e ironico, è un concerto “atto unico” in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età, venerdì 31 gennaio alle 21,00 al Teatro Il Piccolo (via Cerchia, 98). Ironici, simpatici, un po’ irriverenti, grandi musicisti, i Musica da Ripostiglio, calcano oggi i “palcoscenici” delle radio e delle tv nazionali oltre ad esibirsi con i grandi artisti dello spettacolo italiano e sono una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi e del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. Sono reduci da una serie di tournée teatrali: “Servo per Due” con la regia di Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli, “Signori in Carrozza” di Andrej Longo, “Django, una Favola di Campania” con Claudio Santamaria, Giuliana De Sio, Vincenzo Salemme, Umberto Orsini, Giuseppe Battiston, Leo Gullotta, Isa Danieli, “A Ruota Libera” con la regia di Giovanni Veronesi insieme a Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini, “Trattoria Menotti” per la regia di Emilio Russo.