Con la “tagliatella antifascista” Predappio festeggia la sua Liberazione

Il 28 ottobre cadono due ricorrenze: l'anniversario della marcia su Roma (1922) e quello della liberazione di Predappio (1944). Coincidenti ma, con tutta evidenza, antitetiche: la prima ricorda il tragico inizio di una dittatura, la seconda - pur se da un punto di vista locale, anche se si tratta del luogo natale di Mussolini - la cacciata della stessa e più in generale del nazifascismo.

L'Anpi della provincia di Forlì-Cesena insieme all'Anpi della provincia di Rimini chiama i democratici e gli antifascisti a festeggiare la ricorrenza della Liberazione dai nazifascisti.

La manifestazione, che si chiuderà in serata con una “tagliatella antifascista” nel circolo Arci locale sarà aperta nel pomeriggio da uno spettacolo intitolato Cantiamogliele in cui si esibiranno cori provenienti da tutta Italia in canti popolari, di protesta, partigiani e antifascisti.

Nel menù, oltre alle tagliatelle al ragù ci sono anche crostini, salsiccia e costine con patate e radicchio, ciambella, vino rosso e acqua. Costo 18 euro a persona.