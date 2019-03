Canzoni per un amico: gospel in scena al 1° memorial Cristiano Cucchi

Il 14 Maggio alle ore 20:30 presso Naima (Via Somalia 2 - Forli) ricorderemo tutti assieme il nostro amico Cristiano Cucchi, scomparso due anni fa che ha sempre supportato insieme ai suoi tantissimi amici la sezione AISM di Forli-Cesena.

Suoneranno i Sweet Mama Singers Gospel Choir e i Vocal Fly, per una serata in compagnia di buona musica e buoni amici!



Biglietto: € 10



Il ricavato sarà devoluto alla sezione AISM di Forli-Cesena, in modo da mantenere attivi i servizi dedicati alle persone con Sclerosi Multipla come corsi di psicomotricità, trasporti e attività di socializzazione (uscite, laboratori artistici etc)



Per prevendita contattare Giada al 340 644 2905