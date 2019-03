La Tam Tangram Band in concerto per aiutare i bambini

Domenica 17 marzo alle ore 16, presso il Circolo Democratico Forlivese, in via Piero Maroncelli 7 a Forlì, si tiene il concerto della Tam Tangram Band, a favore di AROP Onlus, l’ associazione di volontariato nata a Rimini per sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche e da altre malattie croniche dell’età pediatrica, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dell’assistenza, delle cure oncologiche e della qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Sul palco si esibiranno alcuni giovani cantanti accompagnati da un gruppo di strumentisti diretti da Elisabetta Siluri, ideatrice e direttrice di questa singolare Band musicale che ha la proprietà di coinvolgere il pubblico in atmosfere emozionanti e divertenti.

Per l’occasione la Tam Tangram Band proporrà ai presenti un repertorio di brani della tradizione popolare e della miglior musica italiana, rivisitati in modo originale per fondersi in una sintonia di strumenti, suoni e voci che vanno oltre l’armonia musicale.

L’evento vedrà anche la partecipazione del Maestro Silvio Legni che eseguirà con la sua chitarra alcuni brani di musica classica.

L’ingresso è a offerta libera ed il ricavato verrà donato ad Arop per completare e sviluppare le proprie attività.

Si ringrazia la direzione del Circolo Democratico Forlivese per la collaborazione.

Per informazioni Rosanna 3284149802