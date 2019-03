Il tributo blues delle "Cantantesse", con Sade Mangiaracina e le voci romagnole

Le Cantantesse cantano e suonano: in aprile si svolge a Forlì la XX edizione del Festival di Voci Femminili, dedicato alla musica blues e jazz. Protagoniste cantantesse forlivesi e non, accompagnate da grandi musicisti per un tributo alla musica afro-americana.

Il programma

Giovedì 4 aprile al Teatro Testori, ore 21.15: Le storie in musica di grandi donne - Proposte al pianoforte da Sade Mangiaracina. Al sax, Greg Osby, al contrabbasso Marco Bardoscia e alla batteria Gianluca Brugnano. Con una performance di Anna Ghetti.

Giovedi 11 aprile al Teatro Testori, ore 21.15: Il blues rurale dell’Africa, con Le Filles de Illighadad (Niger).

Sabato 13 aprile al Time Cafè – Lorena Sali & Alma Mater trio (Lorena Sali, voce-Marco Preger, chitarra- Bob Ercolani, percussioni).

Domenica 14 aprile al Ferri & Menta - Chiara Bartoletti, voce, Michele Scucchia, tastiere.

Lunedì 15 aprile: Verde Paglia Bistrò - Sara Piolanti, voce, Marco Vignazia, chitarra.

Martedì 16 aprile al Jump Cafè - Nalìs 4et (Annalisa Brunelli, voce- Nauel Schiumarini, chitarra-Enrico Moretti, contrabbasso- Manuel Giovannetti, batteria).

Mercoledì 17 aprile Gran finale al Teatro Testori, ore 21.15: Le regine di Romagna provano a cantare... il jazz, il soul, il blues, la bossa nova. Un concerto con Luana Babini, Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli e la direzione del maestro Giuliano Cavicchi con The Swing Quartet.