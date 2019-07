Loudbanner, Circus Nebula e sfilate al "Legends of Rock"

Domenica 21 luglio arriva nella cittadina termale Legends of Rock live in Castrocaro.

A partire dal pomeriggio e per tutta la serata si alternano djset, live music e sfilate accompagnati dal buon cibo per la grande festa rock.

L’appuntamento è a partire dalle 17.00 in Piazza Mazzini con il ritrovo, alle 18.00 apericena con djset di Mirko The Voice, dalle 19.30 salgono sul palco i Loudbanner e a seguire sfilata con le collezioni mare di Lucia&Irene.

Alle 21.30 concerto live dei Circus Nebula, storica rock metal band forlivese e subito dopo estrazione del Legend’s Pack.

Il Legend’s Pack, proposto dai commercianti promotori dell’evento al prezzo di 15€ comprende un menu, i gadget dell'evento e la partecipazione all'estrazione finale: in palio un weekend per due persone in una località a scelta, un cesto di prodotti locali e una confezione di vini tipici.

L’evento è ad ingresso libero.