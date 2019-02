Pop elettronico e armonie essenziali con i Costiera

Mercoledì 20 febbraio, ore 22:00, il Diagonal Loft Club di Forlì ospita il live dei Costiera.

I Costiera guardano il mare, ma non si tuffano. Il motto con cui presentano questi tre ragazzi originari della costa campana identifica benissimo la loro visione musicale. Francesco Pisapia (voce, synth), Rocco Izzo (chitarra) e Alfonso Senatore (batteria) propongono un pop elettronico moderno, legato al cantautorato italiano e alle sonorità new wave degli anni '80, dove le parole contano quanto le melodie. Armonie essenziali, racconti malinconici, testi esistenzialisti e dei titoli che parlano da sé per come riescono a scavare nell'immaginario di provincia e nelle contraddizioni di una generazione nostalgica e insicura. ll disco d'esordio uscito su Futura Dischi si intitola "Rincorsa", un'immagine sportiva che evoca storie inseguite e storie al capolinea. Grazie a tracce come "Mai stati in serie A", "Karaoke" e "Shanghai" sono finiti sulle playlist di Viral50 Italia e Indie Italia della nota piattaforma di streaming Spotify, conquistando centinaia di migliaia di nuovi ascoltatori in meno di una settimana.

Ingresso gratuito.