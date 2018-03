Concerti del Quirinale: dal Diego Fabbri in diretta con Mattarella

Confermata la presenza del Presidente della Repubblica il prossimo 16 aprile a Forlì, per il trentennale dell'uccisione di Roberto Ruffilli. Nell'occasione, Sergio Mattarella presenzierà in serata al concerto di Gioacchino Rossini "Petite messe solennelle" per soli, coro, due pianoforti e harmonium.

L'evento verrà trasmesso in diretta su Radio 3 nella rassegna "I concerti del Quirinale", in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale e la partecipazione di solisti e Coro del Teatro Comunale di Bologna.