Le trasversali sperimentazioni del Gdg Modern Trio

Mercoledì 10 aprile, ore 22:00, si presenta il Gdg Modern Trio sul palco del Diagonal Loft di Forlì.

I componenti del GDG Modern Trio hanno bisogno di poche presentazioni. Il progetto nasce infatti da un'idea di Stefano Ghittoni, già co-fondatore di The Dining Rooms insieme a Cesare Malfatti dei La Crus, Francesco Giampaoli, produttore, polistrumentista e bassista nei Sacri Cuori e Bruno Dorella, storico batterista di OvO e Bachi Da Pietra e fondatore dei Ronin.

L'esordio è uscito di questo progetto è stato pubblicato, dopo una gestazione di due anni, da Brutture Moderne nel maggio del 2018 e trova un equilibrio perfetto tra le trasversali ispirazioni musicali di queste tre figure cardine della scena indipendente d'autore italiana.

Ghittoni, storica voce e dj milanese, ha dato un'impronta sintetica ed elettronica di stampo vintage a questa formazione coinvolgendo subito in fase di scrittura Giampaoli e Dorella, entrambi accomunati da quella peculiare attrazione fatale per le atmosfere da colonna sonora molto desert e lynchiane.

Il primo ha dato un'imprevedibile attitudine exotica alle composizioni, il secondo ha messo in gioco la sua instancabile vena di musicista aperto a contaminazioni e sperimentazioni molto trasversali.

Il risultato, l'album "Spazio 1918", è uno stimolante equilibrio tra ambient, field recordings, sonorità western, suggestioni sintetiche e improvvise esplorazioni avant.

Ingresso gratuito.