Il gruppo vocale Faraualla incanta la piazza di Corniolo

Il 17 agosto a Corniolo, ore 21.00, in piazza, è in programma il concerto delle Faraualla, unica tappa 2019 in Emilia - Romagna per l’importante gruppo vocale Pugliese. Il piccolo e suggestivo Centro di Corniolo a ridosso del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, sarà il prezioso palcoscenico naturale per una serata speciale di arte e festa organizzata con la Direzione Artistica del Teatro Zigoia in collaborazione e con il sostegno del Comune di Santa Sofia.

L’ingresso è gratuito.

In caso di maltempo il concerto si terrà sempre a Corniolo, nella Chiesa di San Pietro.

Lo straordinario quartetto vocale delle Faraualla composto da Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Maristella Schiavone e Serena Fortebraccio, nato nel 1995 in Puglia, ha approfondito l’uso della voce come “strumento”, attraverso la pratica della polifonia e la conoscenza delle espressioni vocali di diversi popoli e periodi storici. Nelle composizioni originali come nei brani tradizionali emergono con forza le radici culturali del quartetto. Parte del concerto sarà ispirato al loro ultimo lavoro “Ogni Male Fore”, un affascinante viaggio sonoro nella medicina popolare Pugliese: formule di guarigione, tra cultura pagana e fervida religiosità, rivivono nel canto e nel suono delle Faraualla, in un ideale percorso verso la guarigione fisica e spirituale. La Puglia, per secoli terra d'incontro e di passaggio di popoli, è presente nel "suono" che connota la formazione Barese, negli strumenti a percussione che accompagnano l’esecuzione.

Nella sua carriera il gruppo vocale si è esibito insieme ad artisti di fama internazionale ed è stato ospite prevalentemente in Italia ma anche in Svizzera, Spagna, Portogallo, Polonia e Marocco, di manifestazioni musicali, da festival jazz a rassegne etniche, da trasmissioni radiofoniche a spettacoli-tributo in onore di importanti musicisti.

L’evento fa parte del programma “Monti Orfici - L’arte celebra la vita”, concerti ed eventi artistici serali nel bosco e nei borghi dell’Appenino Tosco - Romagnolo con la direzione artistica del Teatro Zigoia, serate curate nei minimi particolari per favorire un’atmosfera ed esperienze aggregative a celebrazione della vita e della sua bellezza.