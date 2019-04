I ravennati Cacao portano visioni musicali fra elettronica e afro

Mercoledì 3 aprile sono i Cacao i protagonisti della serata live al Diagonal Loft di Forlì. Appuntamento alle ore 22:00.

Cacao sono Matteo Pozzi (chitarra) e Diego Pasini (basso) e fanno musica strumentale. I due artisti ravennati si sono fatti conoscere come membri fondatori di una delle band di culto hardcore/punk romagnola, gli Actionmen. Il primo è anche barista e grafico, il secondo, dopo molteplici collaborazioni nel mondo della musica d'autore e teatrale, oggi è entrato nei Ronin di Bruno Dorella.

In questo nuovo progetto, i due hanno messo in mostra le loro tendenze musicali più visionarie e allucinate. In "Astral", disco d'esordio dei Cacao, destrutturano a modo loro mezzo secolo di kraut, psichedelia, elettronica, musica afro e dub, miscelando con un equilibrio unico le loro influenze musicali più ricercate ed esotiche.

Ingresso gratuito.