Il mix ipnotico tra jazz ed elettronica dei Mack

Mercoledì 27 marzo, ore 22:00, giungono i Mack sul palco del Diagonal Loft club di Forlì.

MACK nasce da un'idea di due grandi talenti del jazz italiano contemporaneo, il batterista forlivese Marco Frattini e il pianista mantovano Federico Squassabia. I due che hanno collaborato e suonato per tantissimi maestri del genere, in questo progetto elettronico sono affiancati dal produttore Mattia "Matta" Dallara degli AmyCanBe.

Il risultato è un ipnotico mix di hip hop strumentale, avant-jazz, neo-soul ed elettronica ideale per gli appassionati delle sonorità di quella tradizione black che da J Dilla arriva fino ai classici della Brainfeeder di Flying Lotus, con lo sguardo sempre rivolto alla tradizione soul e R&B.

Ingresso gratuito.