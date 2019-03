Il violinista Marco Rizzi e il pianista Roberto Arosio muovono le "corde del cuore"

Uno dei più brillanti e affermati violinisti italiani, Marco Rizzi, il cui ricco repertorio spazia dal barocco al contemporaneo, viene accompagnato dal pianoforte e dal clavicembalo del maestro Roberto Arosio per il quinto concerto della Stagione Musicale 2019 di Forlì. Due grandi talenti contemporanei che Forlìmusica porta in città per il concerto dal titolo: “Cordis: le corde del cuore”, sabato 9 marzo alle ore 20.30 al teatro Diego Fabbri.

Il virtuosismo, non inteso come mera tecnica, ma come risultato di studio, di talento, di passione, caratterizza le interpretazioni di Marco Rizzi uno dei più brillanti e affermati violinisti italiani.

