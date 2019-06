Allievi, maestri e Orchestrona sul palco per "Buonanotte Suonatori"

Sabato 8 giugno torna Buonanotte Suonatori la Festa di fine anno della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Una ricca Notte di Musica per condividere, con tanti amici, un intero anno di lavoro e piacere.

Il programma si apre alle 21.00 nella Rocca di Forlimpopoli con Ance/Strali, un progetto di Musica d’insieme proposto dalla Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli e diretto da Walter Rizzo.

Alle 21:30 La Repubblica della Musica: ben nove punti spettacolo distribuiti fra Torrioni della Rocca, Sala Mostre, Teatro, Museo e Sala del Consiglio verranno impegnati da oltre 80 fra allievi e maestri della Scuola di Musica Popolare in quello che, esperienza unica in Italia, si configura come un vero e proprio Busker Festival organizzato in autonomia da una Scuola di Musica.

Gran finale alle 23:00 con L'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare, gruppo riconosciuto ed apprezzato per il suo repertorio di danze internazionali che, solo per citare gli ultimi anni, è stato invitato ad esibirsi in manifestazioni prestigiose. Direzione: Davide Castiglia. Ospite: Paola Sabbatani.

In caso di maltempo la manifestazione viene rinviata a domenica 9 giugno.