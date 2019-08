Tante band emergenti al Forum Live Jazz

Non di solo talent show, vive la musica italiana emergente. Gode di ottima salute ed è incredibilmente varia. Esistono infatti, realtà che gravitano attorno a generi musicali non esclusivamente pop, che cercano, trovano, coltivano e premiano il talento.

L’hanno capito bene gli organizzatori del Forum Live Jazz di Fratta Terme, dove dal 20 al 22 agosto arriva il primo contest per musicisti emergenti della scena jazz italiana, nella terra emiliano-romagnola.

Il Forum propone tre giornate di musica “controcorrente”, con i concerti dei suoi vincitori, selezionati la scorsa primavera, direttamente da Dave Weckl, Mike Stern, Bob Franceschini e Tom Kennedy.

Sul palco naturale del chiostro liberty, il 20 agosto inaugurano la prima giornata, Le Scat Noir, vincitrici assolute del forum, che hanno aperto, tra l’altro, il concerto della D.Weckl & M.Stern band, a Bologna. Nella stessa serata ci sarà anche Federico Bosio Group. Il 21 agosto è la volta di Tommaso Stanghellini Trio e Yazan Greselin. In chiusura il 22 agosto, Trio bax e Nalis trio (special guest).