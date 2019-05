Serata metal con il ritorno dei Gengis Khan

Tornano sul palco i Gengis Khan, al Bar Arcobaleno di Forlì. Dopo qualche anno di inattività venerdì 31 marzo, alle 21.00, i Gengis Khan ritornano per promuovere il loro Ep omonimo uscito per LM Records, in questa serata c'è anche il ritorno dietro le pelli del batterista di una delle più importanti Metal band mondiali, gli Annihilator, ovvero il ravenntae Fabio Alessandrini che sostituisce Gianna solo per questa data forlivese.

Special guest i Death metallers Massobliteration.

A seguire DJSet a suon di Rock, Hard Rock e tutto quello che piu desiderate di "Heavy" passando dagli anni 70/80/90 fino ai giorni nostri.