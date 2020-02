La carica dei Guns N' Roses rivive nella serata tributo di Rockin' Time

Venerdì 21 febbraio, alle 21.45, per il terzo concerto della stagione Rockin' Time 2020 arrivano al Naima Club di Forlì i Guns Celebration, un grande omaggio ai Guns n' Roses.

I Guns N' Roses del 1988 rivivranno nel loro splendore grazie ai Guns Celebration: carica e adrenalina non mancano in questa giovane band che ha l'unico obiettivo di celebrare la grande musica dei Guns che dalla metà degli anni '80 a oggi risuona ancora nei milioni di cd venduti. L'attenzione maniacale per i dettagli non solo nella resa delle canzoni, ma anche nelle scenografie, negli atteggiamenti e nello stile della band hollywoodiana, rendono quello dei Guns Celebration uno spettacolo mozzafiato.

Inoltre, gli organizzatori di Rockin'Time hanno deciso in questa occasione di ospitare i volontari di ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo Emilia Romagna) che ha come obiettivo principale sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica della donazione del midollo osseo e proporre conseguentemente l'iscrizione al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) quanti più giovani in età compresa fra i 18 e 35 anni.

Con la speranza di diventare quell'1 su 100.000 geneticamente compatibile con il malato oncoematologico in attesa di trapianto e diventare così l'unica speranza di Vita.

La raccolta fondi della serata, sarà destinata all'acquisto di un automezzo Associativo indispensabile per lo svolgimento dell'attività e che consenta la regolare esecuzione dell'iter di iscrizione e trasporto dei kit salivari dei potenziali donatori verso i Centri Trasfusionali situati presso gli Ospedali di Forlì e Cesena seguendo gli standard di sicurezza oltre a consentire l’accompagnamento dei donatori risultati compatibili con i pazienti in lista di attesa per un trapianto di midollo osseo verso l'Ospedale di riferimento, che per l'area Vasta Romagna è rappresentato dalla struttura ospedaliera Santa Maria delle Croci di Ravenna e dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, dove si svolgerà l’iter procedurale necessario alla donazione stessa.

Biglietto unico con posto seduto prenotabile: € 12