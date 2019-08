Folk e country nel concerto di Ilaria Graziano e Francesco Forni

Il festival Strade Blu fa tappa a Forlì venerdì 23 agosto, ore 21.30, con il concerto di Ilaria Graziano e Francesco Forni in Piazzetta della Misura.

Una chitarra e una voce maschile, un ukulele e una voce femminile, la musica di Ilaria Graziano e Francesco Forni è un originale mix di blues, folk, country, tango argentino, canzoni napoletane e dolce vita, cantato in inglese, francese, spagnolo e italiano, un affascinante viaggio attraverso Napoli, Messico e Texas. Il loro concerto è uno spettacolo difficile da dimenticare, un continuo scambio tra il suono caldo e avvolgente della chitarra e voce di Francesco, la strepitosa vocalità di Ilaria, che sembra venire da un altro tempo e spazio, e due stomp box a segnare il battito cardiaco dei loro brani.

Dopo due anni in giro per il mondo, da Budapest a Praga, da Londra a Montréal, da Ginevra a Bruxelles, con più di 70 date in Francia ed un tour con lo spettacolo “Angelicamente Anarchici” di e con Michele Riondino, arrivano sul palco di Piazzetta della Misura – frutto della collaborazione con Piazze d’Estate 2019 – per presentare il loro ultimo lavoro Twinkle Twinkle, un disco scritto e concepito in tour, il cui titolo riporta a una semplice, ma eterna melodia e rappresenta quella particolare scintilla, diversa per ognuno, quella stella che brilla nella notte e che indica una direzione in ogni condizione di offuscamento, di confusione, di tenebra.

Ingresso gratuito.