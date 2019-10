Forlì capitale del jazz per una settimana: tra i big c'è anche Fabrizio Bosso

Forlì capitale del jazz per una settimana. Dal 4 al 10 novembre, infatti, si terrà la seconda edizione di “Jazz a Forlì”, rassegna musicale organizzata dall’associazione culturale "Dai de jazz,” con il patrocinio del Comune di Forlì, che mira non solo a portare artisti di caratura internazionale ma anche a dare la possibilità a giovani musicisti romagnoli di esibirsi per far conoscere al pubblico la loro arte. Punta di diamante della manifestazione è certamente il concerto conclusivo, in programma il 10 novembre alle 18, nella suggestiva cornice dell’Auditorium San Giacomo. A calcare il palco, infatti, sarà il quintetto capitanato da Fabrizio Bosso e Giovanni Guidi: attraverso la tromba il primo e toccando magistralmente i tasti bianchi e neri del pianoforte il secondo, Bosso e Guidi dimostreranno con le note come nel jazz sia comunque sempre possibile trovare punti in comune sui quali costruire qualcosa di nuovo. Lo spettacolo, “The Revolutionary Brotherhood”, prende il nome dall’omonimo disco che i due artisti presenteranno esibendosi assieme al sassofonista Francesco Bearzatti e a due tra i più interessanti giovani talenti emersi dalla vivace scena jazz newyorchese: Eric Wheeler (contrabbasso) e Joe Dyson (batteria).

A precedere il concerto, appagando orecchie e palato, sarà il “brunch” in programma alle 12.30 alla Trattoria-Osteria dalla Maria, via Giorgina Saffi 3/b. A riscaldare l’atmosfera la voce di Laura Avanzolini accompagnata al piano da Michele Francesconi. Ad aprire il festival, il 4 e 5 novembre, sarà la seconda edizione di “Largo ai giovani”, rassegna dedicata agli artisti emergenti romagnoli che si avvicenderanno sul palco della Fabbrica delle Candele ognuna delle due sere a partire dalle 21. Nella due giorni, saranno 4 le band che saliranno sul palco. Ad aprire la kermesse sarà Tense Quartet, ovvero Giacomo Casadio (sax), Pietro Rossi (piano), Lorenzo Valentini (basso) e Tommaso Stanghellini (batteria). A chiudere la serata, Nawa Jazz Trio composto da Nahuel Schiumarini (chitarra), Enrico Moretti (contrabbasso) e Manuel Giovannetti (batteria). La serata successiva, sarà invece la volta di Anna Ghetti la cui voce sarà accompagnata da Silvia Valtieri (tastiere), Lorenzo Valentini (basso) e Tommaso Stanghellini (batteria).

A chiudere la rassegna sarà Ear Trio ovvero Michele Scucchia (tastiere), Nicola Pazzi (basso) e Manuel Giovannetti (batteria). Imperdibile anche l’appuntamento in programma all’Istituto Musicale A. Masini. Venerdì 8 alle 18, infatti, il sassofonista Stefano Bedetti ed il pianista Fabrizio Puglisi incontreranno studenti ed appassionati. Al termine dell’incontro, si potrà assistere al soundcheck che precederà il concerto serale in programma alle 21.15. Anche quest’anno, abbonarsi conviene: con 20 euro si avrà diritto all’ingresso ridotto a tutte le rassegne organizzate dall’Associazione Culturale. Infine, tra i partecipanti ai concerti verrà estratto un buono per un viaggio, andata e ritorno, per due persone ed auto al seguito per Corsica o Sardegna. Il programma completo della kermesse è disponibile sul sito www.artusijazzfestival.com. Per informazioni o prenotazioni, 340 5395208.