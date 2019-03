Il jazzista Johnny O’Neal inaugura l'Entroterre Club

Mentre il Festival Entroterre cultura e territori in festival è in gestazione (la kermesse estiva, che per il 2019 si svolgerà dal 24 giugno al 21 settembre, si preannuncia più corposa che mai), nasce Entroterre Club, una rassegna di concerti caratterizzati da intime atmosfere e da artisti internazionali di alto profilo.

Il primo appuntamento della rassegna è mercoledì 27 marzo alle ore 22:00, all’interno dell'Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro.

Gli appassionati di jazz possono godere del ritorno in Romagna del leggendario Johnny O’Neal trio. Il trio è composto dallo stesso O’Neal al pianoforte e alla voce, da Mark Lewandowski al contrabbasso e Itay Morchi alla batteria.

The talk of the town è il soprannome con cui Johnny O’Neal è conosciuto nei più prestigiosi jazz club della Grande Mela, vera e propria leggenda vivente del jazz newyorkese, considerato uno dei segreti musicali più interessanti della metropoli.

Nato a Detroit, classe 1956, è arrivato a New York all’inizio degli anni Ottanta e, ancora giovanissimo, ha cominciato a collaborare con Clark Terry e i Jazz Messengers di Art Blakey, esperienze che lo hanno portato ad un ingaggio al prestigioso Blue Note. Proprio questo locale gli ha permesso in seguito di suonare con Dizzy Gillespie, Kenny Burrell, Ray Brown e Milt Jackson e altri grandi nomi del jazz d’oltreoceano.