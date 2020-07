Concerti, letture e spettacoli per la Roccaccia: in scena Maria Pia Timo e Mercadini

L'Estate a Modigliana porta con sé un'offerta di eventi pensata per adulti e bambini, residenti e visitatori che vorranno conoscere un territorio ricco di peculiarità enogastronomiche, artistiche, architettoniche e naturalistiche. Il programma, che riguarda i mesi di luglio, agosto e settembre, è stato pensato tenendo conto delle restrizioni imposte dal Covid, allo scopo di valorizzare in sicurezza ciascuno di questi aspetti.

Attori per la Roccaccia

È il mese di luglio a ospitare le serate di fundraising organizzate in favore dei lavori del verde della Roccaccia, che tornano dopo il successo dello scorso anno. Sono Roberto Mercadini (Rapsodie romagnole - sabato 18 luglio) e Maria Pia Timo (Corpo - sabato 25 luglio) che portano due spettacoli teatrali di grande richiamo alla Roccaccia che domina la città di Modigliana.

Un castello voluto dalla dinastia dei Conti Guidi che ha regnato sul territorio per oltre 400 anni. È con la loro scomparsa, dopo la seconda metà del ‘500, che la fortezza inizia il suo declino dovuto all’abbandono e all'incuria che ha portato, nel 1918, al crollo di parte del mastio. Queste serate segnano l'inizio di un percorso di valorizzazione che vuole aprire una riflessione sul posto dovuto a un monumento che è stato il polo attorno al quale è cresciuto il paese e che deve tornare a essere un riferimento capace di rigenerare il senso del centro storico e del territorio.

Concerti, mostre e letture

Non mancano poi spettacoli musicali (10 luglio “Ti porto la luna in tour 2020” Budri, ore 21:30 Bar della Quercia; 11 luglio Onde Radio, ore 21:00 Bar-Caffé Garibaldi; 31 luglio Hernandez & Sampedro Band, ore 21:30, Bar della Quercia e The Blend, ore 21:00 Bar-Caffé Garibaldi).

C'è anche l'inaugurazione di una mostra diffusa dal titolo “Ecologia integrale” che valorizza, nel mese di luglio e agosto, alcuni spazi sparsi sul territorio, si inizia il 25 luglio a Santa Reparata, ore 18,45, evento promosso da Ics Fectory Art e dal gruppo parrocchiale e, sempre parlando d'arte, è in programma una camminata a Tossino con visita alla Mostra Icone e musiche in notturna. Ritrovo ore 19,30 a San Domenico.

Tre infine sono le Letture Animate previste al giardinetto del Museo Don Giovanni Verità, le Trippe Troppe, gruppo di volontarie modiglianesi, animerà il pomeriggio del 16, 23 e 30 luglio esibendosi prima per i bimbi dai 5 ai 7 anni alle ore 17:30 e alle 18:30 per i bambini di 8 e 9 anni. A seguito delle letture i bambini potranno visitare le sale del museo ospitato nella casa natale di Don Giovanni Verità.

Gli spettacoli teatrali di Roberto Mercadini e Maria Pia Timo e le Letture Animate sono a numero chiuso, è pertanto necessario prenotarsi al numero 0546.941019 lun/ven 10:00-14:00, mart. e giov. Anche 15:00-18:00.