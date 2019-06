Parte da Forlì il tour "Globetrotter" di Luca Di Luzio

Parte a luglio il tour estivo fra l’Italia e l’Europa dell'artista Luca di Luzio che porta in giro il nuovo disco con il “Globetrotter Summer Tour 2019”.

Prima data del tour è il 17 luglio a Forlì, all'Ex Cinema Mazzini per un “International Jazz Dinner” con tanto di menu alla carta, nella Riviera romagnola ricca di paesaggi mozzafiato, di eventi che si susseguono senza sosta e di gente pronta ad ammirare e ad ascoltare le svariate proposte in queste sere d’estate.

La formazione che accompagna il chitarrista, in parte ha partecipato alla realizzazione del disco come Max Ionata (Sax Tenore), Jimmy Haslip (Chitarre elettriche) che ha anche prodotto l’album. Si aggiungono invece alla formazione, per questo Tour: Rodney Holmes (Batteria) e Alessandro Altarocca (Pianoforte).