La voce di Luisa Cottifogli accompagna la Notte Rosa

Anche quest'anno torna a Bertinoro Donne in Blues.

Tre serate tutte in rosa (venerdì 5, sabato 13 e sabato 27 luglio) nella splendida cornice del Parco delle Terme, in cui godersi dell'ottimo jazz tutto al femminile.

Protagonista della prima serata, venerdì 5 luglio alle 21.30, in occasione della Notte Rosa, è la cantante Luisa Cottifogli, accompagnata per l'occasione dal chitarrista Gabriele Bombardini.

Ingresso libero