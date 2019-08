Grinta e passione con i Nine Below Zero

Un evento speciale, un piccolo grande pezzo di storia della musica, in concerto giovedì 22 agosto a Modigliana, in piazza Matteotti all’interno della 18^ edizione di Strade Blu – Folk & dintorni.

Sul palco di Piazza Matteotti, arrivano infatti i Nine Below Zero, la cult-band del British Blues, il punto d'incontro tra la grinta del r'n'b e la passione del blues, shakerate dall'irruenza del punk, ovvero quella miscela tanto celebrata nel leggendario "Live at Marquee".

I NBZ hanno un suono autentico ed originale, niente trucchi, ed una profonda coscienza delle proprie origini musicali. Dal vivo sono una combinazione quasi letale, che fa grandinare sul pavimento autentico rhythm and blues, con un tale trasporto che spesso gli spettatori fanno ritorno a casa sfiniti come i musicisti.

Dennis Greaves, il front-leader della band, canta e suona la chitarra meglio ora che in qualunque altro momento della sua carriera. Dietro di lui una potente sezione ritmica con il figlio Sonny alla batteria e Stefano Dallaporta al basso, e soprattutto l'inconfondibile armonica di Mark Feltham, membro fondatore della band insieme a Dennis.

Ingresso gratuito. Inizio ore 21.30.