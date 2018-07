Bertinoro omaggia la Notte Rosa con due concerti Jazz con Lisa Manara ed Etno con Ethnology

In questo “Rosa” week end di Luglio folto di eventi l’entroterra si associa alla Riviera per celebrare l’inizio dell’Estate e lo fa, come da ormai sua consolidata tradizione, in musica. Due gli appuntamenti previsti nel week end che segnano anche l’inizio di due differenti stagioni musicale ormai “storiche” per la cittadinà dell’Ospitalità. Sabato parte la Stagione della Rassegna organizzata dal Comune di Bertinoro: Donne in Blues 2018. Nella sempre accogliente cornice del Parco delle Terme di Fratta, a partire dalle 21:30, alla ribalta: Lisa Tamara Trio. La splendida cantante romagnola si esibirà accompagnata da Federico Squassabia alla tastiera e Marco Frattini alla batteria.

Si prosuegue la mattina dopo, domenica, giusto al sorgere del sole (alle 5:37) con la prima delle albe sonore dell’Entroterre Festival 2018. La rassegna, organizzata da Romagna Musica Soc. Coop, in partenariato con diverse importanti realtà musicali di Emilia e Romagna, interesserà tutta la Ragione con oltre due mesi di programmazione ed oltre 60 spettacoli. Alla ribalta del primo concerto all’alba di quest’anno, il progetto Ethnology, nato all’interno della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, ideato dal percussionista Paolo Marini che si esibirà con hand pan e percussioni accompagnato da: Marco Nervegna: sitar – oud, Andrea Cantarelli: tabla indiana e Filippo Fiorini: didjeridoo – percussioni portando il pubblico in un giro del mondo di suoni, un viaggio fra Australia, India, Europa, Africa e America latina. Al termine del concerto (Inizio ore 5:37. ingresso 7 euro) sarà offerta una ricca colazione a tutti gli intervenuti.