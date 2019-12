Il rock di Ricky Portera arriva in centro storico

Venerdì 20 dicembre, alle 22.00, il rock di Ricky Portera approda all'Ottantadue music club di Forlì.

Un insolito concerto con le sue chitarre durante il quale, il grande artista si racconterà, e sarà accompagnato anche in molti brani dalla nostra house band Arancia Meccanica. Il primo approccio di Ricky Portera con il panorama musicale risale al luglio 1969, quando entra a far parte dei Club72. È fondatore con Gaetano Curreri degli Stadio. Storico collaboratore di Lucio Dalla, è stato anche chitarrista di Ron e altri autori italiani come Eugenio Finardi e Loredana Bertè, Vasco Rossi, Morandi, Paola Turci e altri.

Lucio Dalla ha scritto e dedicato a Portera il brano “Grande figlio di puttana”, che divenne, nel 1982, il primo grande successo degli Stadio. Ha scritto per Vasco Rossi "Una nuova canzone per lei". Uscito dagli Stadio ha continuato la carriera di session man collaborando con Nek, Massimo Bozzi, Robert & Cara (prodotti da Dalla). Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1996 al fianco di Paola Turci per il brano Volo così e nel 2006 con Anna Tatangelo per il brano Essere una donna. Nel 1990 realizza il suo primo album da solista. Negli ultimi anni Portera ha continuato a suonare, collaborare e incidere con tanti altri bei nomi del panorama musicale italiano.

Ingresso libero.