Tradizione e sperimentazione nel live di Roberto Bartoli e Stefano Bedetti

Roberto Bartoli al contrabbasso e Stefano Bedetti al sax tenore arrivano in concerto sabato 6 aprile al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, in via Mainardi 14.

Due musicisti straordinari per un concerto in dimensione acustica, intima, dove melodia ed improvvisazione stanno in perfetto equilibrio tra tradizione e sperimentazione, il tutto coniugato da un grande senso poetico.

Poesia e grande senso melodico sono i tratti salienti di "Landscapes", nuova opera discografica di Roberto Bartoli, già acclamata come uno delle più interessanti uscite discografiche dell’anno, presentata recentemente a "Battiti" su Radio 3.

Ingresso riservato ai soci del Circolo.

L'inizio del concerto è previsto per le ore 21.30