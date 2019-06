Il connubio tra blues e rockabilly di Vince & the Rebels

Martedì 11 giugno, alle ore 22, nel giardino della Fiasca, via G. Oberdan 38, a Forlì, tornano per il secondo concerto con il nuovo line up, Vince & the Rebels, nati dall’incontro tra il grande percussionista Vince Vallicelli e due membri dei Rebel Cats, la storica formazione rockabilly del panorama forlivese e italiano che con il festival internazionale “Mister Rock and Roll”, nel 1985, diede il via a un fenomeno divenuto poi il celebre Jamboree Festival.

L’idea del super gruppo è nata qualche mese fa con l’innesto alla batteria di Vince Vallicelli, uno dei più apprezzati batteristi della scena musicale italiana, che ha permesso il felice connubio tra influenze blues e le frenetiche e spumeggianti sonorità tipiche del rockabilly.

Il repertorio proposto dal vivo spazia tra brani originali della band, come “Good morning Teds“, e cover di grandi classici di Carl Perkins, Richie Valens, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Dale Hawkins, con Vince Vallicelli a dettare i tempi e a condurre i Rebels nelle sterminate e affascinati praterie delle dodici battute del blues.

Dopo aver collaborato con Gianna Nannini, Eugenio Finardi e tanti altri, Vince Vallicelli incontra Andy J. Forest e immediatamente viene rapito dal blues. Insieme con il chitarrista e cantante statunitense partecipa a tutti i maggiori blues festival europei e americani e comincia a suonare con grandi nomi del genere musicale, fino a formare un ensemble tutto suo: la Vince Vallicelli Band. L’incontro con i Rebels e la comune passione per blues e rock’n’roll fa scoccare la scintilla che conduce verso nuove sonorità.

La formazione di Vince & the Rebels comprende: Paolo Domeniconi, voce e chitarra, Stefano Prati, chitarra solista, Vince Vallicelli alla batteria e Mattia Montesi al contrabbasso.