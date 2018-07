Swing, jazz, repertorio popolare e latino nel concerto della banda di Carpinello

Tra colonne sonore, musica swing, jazz, repertorio popolare e successi latino-americani Piazze d’estate ospiterà il Corpo Bandistico “G.Verdi” di Carpinello-Forlì. Le musiche di autori come Frank Sinatra, Chick Corea, Louis Armstrong, Joaquin Rodrigo, Sonny Rollins, IacoPastorius, Ennio Morricone e tanti altri, dimostreranno come oramai da diversi anni questo complesso bandistico ha saputo adeguarsi pienamente alle esigenze che la vita musicale richiede alle bande. Con l’introduzione di strumenti musicali come il basso elettrico, la marimba, glokenspiel, congas e pianoforte , il Corpo Bandistico si è trasformato da Banda musicale tradizionale in un’autentica grande orchestra moderna. Il concerto, in programma venerdì sera in Piazzetta della Misura a partire dalle 21,15 propone veri e propri viaggi musicali intorno al mondo.