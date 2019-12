Un concerto di beneficenza sulle note dei Beatles

Venerdì 10 gennaio, alle ore 21.00, il Teatro Verdi di Forlimpopoli ospita una grande serata dedicta alla musica dei Beatles e pensata per far del bene.

Sul palco The Black Birds intrepretano i successi del mitico quartetto di Liverpool, un concerto di beneficenza supportato

dallo IOR per il progetto “Le Amiche di Arianna”. Un evento dedicato a tutte le donne che hanno avuto una diagnosi di tumore per aiutarle ad affrontare il percorso terapeutico.