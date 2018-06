Concerto di chiusura per la mostra "L'eterno e il tempo"

Domenica 17 giugno ore 17,00 presso la Sala del Refettorio ai Musei San Domenico si svolgerà l'evento di chiusura della Mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”. Un concerto per celebrare la grande rassegna museale, giunta alla conclusione dopo vari mesi. Si esibiranno per l'occasione Vittoria Magnarello (soprano), Paolo Chiavacci (direttore), I Virtuosi dell’Orchestra Maderna e I Cameristi del Conservatorio.

Il concerto viene realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì come evento di chiusura della mostra ed è promosso da Orchestra Bruno Maderna, Associazione Amici dell’Arte, Conservatorio Statale di Musica.

Mahler nella sua IV sinfonia esprime un anelito struggente al superamento dell'esistenza terrena, infatti all’interno della partitura si può individuare un percorso interiore che segue una riflessione sui temi della morte e dell’infanzia. Questa sinfonia è una di quelle per cui l’autore aveva scritto un “programma”, che poi venne ritirato dallo stesso compositore, ma che ci permette di dedurre che, in questo caso, la musica voleva alludere ad altro da sé, voleva trasmettere una visione interiore. Il mondo intimo dell’autore viene alla luce nella composizione attraverso il contrasto tra momenti che esprimono una pace solenne, felice, una serenità seria e dolce (nel canto finale, ispirato dal Lied Das himmlische Leben, dove con occhi infantili viene descritta la vita celestiale), ed altri nostalgici, tristi, se non macabri (la danza del secondo movimento, che riflette la fine tragica della vita; infatti il sinistro crin-crin del violino, accordato un tono sopra, rinvia simbolicamente alla morte,).

Anche nello stile troviamo elementi contrastanti; già nel primo movimento si può notare quella commistione di melodie classiche e popolari che sincretisticamente vengono a definire l'essenza della poetica mahleriana. Questa opera guarda dunque ai modelli della classicità viennese, ma offre elementi impensabili in quell’ambito, come l’inizio con i sonagli del Lied finale.

Troviamo un parallelismo tra la IV sinfonia che spazia dalla volontà di esprimere la vita terrena alla finale visione di quella celestiale, e la mostra “L’Eterno e il tempo”, dove già il titolo ci da la misura di un’arte che si muove tra opere legate alla dimensione terrena ad altre il cui sguardo volge all’eternità.

Nella seconda parte verrà eseguito il brano “la vita celeste” commissionato al M° Carlo Crivelli, compositore molto attivo nella produzione di colonne sonore di film, ispirato al tema della mostra “L’Eterno e il tempo” con uno sguardo contemporaneo sulle opere esposte ed una relazione forte sull’espressività mahleriana.





Questo il programma musicale che verrà eseguito:



Gustav Mahler Sinfonia n 4 in sol maggiore ( Versione per orchestra da camera)

Bedächtig, Nicht eilen, recht gemächlich

Im gemächlicher Bewegung,

Ruhevoll

Sehr behaglich "Das himmlische Leben"



Carlo Crivelli “La nascita del tempo” opera commissionata da Orchestra Maderna