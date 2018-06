Giovedì 14 giugno 2018, alle ore 21.30, presso l'antica Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, Forlì, per la rassegna "Estate in musica" promossa dal Comitato di Quartiere, dalla parrocchia e dall'Associazione Antica Pieve, si terrà un concerto del Coro Intercity Gospel Train Orchestra diretto da Valerio Mugnai.

Il coro si compone di circa 50 elementi e si avvale di una band di sei musicisti. Verranno eseguiti canti Gospel tradizionali e di recente composizione

Ingresso libero. In caso di maltempo il concerto si terrà al chiuso. Per informazioni 3386462755.