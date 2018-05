Concerto della D.A. Jazz Orchestra per l'avvio di "Estate in musica 2018"

Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 21.30, presso l'antica Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, Forlì, per il primo appuntamento della rassegna "Estate in musica 2018", si terrà un concerto della D.A. Jazz Orchestra diretta da Alessandro Fariselli, che porterà dinamismo e allegria con i ritmi e le note dello swing, con brani delle famose orchestre di Glenn Miller e Duke Ellington, ma anche brani funk e soul-jazz.

Il gruppo è nato e cresciuto all'interno della Scuola Musicale Dante Alighieri di Bertinoro. Deriva da questo la sigla D.A. scelta per denominare la formazione composta da studenti con un livello di studio molto avanzato, ex allievi e qualche docente; musicisti che, pur seguendo una loro personale carriera, sono animati dalla volontà di fare squadra e realizzare buona musica insieme. Dopo anni di esperienza il gruppo ha raggiunto una sua identità tanto da iniziare un percorso artistico che, oramai, è pienamente libero e svincolato dalle aule scolastiche. Questi i componenti: al sax tenore Giacomo Ballani, Manuel Bazzocchi, Giulia Amadori, Lorenzo Raggini; alla tromba Licia Raggi e Andrea Braschi, più una sezione ritmica con Paolo Iaia alla chitarra, Fabrizio Fabiani al basso e Matteo Vignoli alla batteria.

Ingresso libero. Al termine momento conviviale. In caso di maltempo il concerto si terrà al chiuso. Per informazioni 3386462755.