Primo concerto del 2018 per la Tam Tangram band

Venerdì 23 febbraio alle ore 21 la Tam Tangram Band terrà il suo primo concerto dell’anno 2018 presso il Teatro Verdi di Forlimpopoli. L’evento, organizzato in collaborazione con la Coop. Sociale Lamberto Valli ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.

Per l’occasione verrà presentato un repertorio di pezzi della tradizione popolare, canzoni italiane rivisitate, alcuni brani internazionali, tutto sapientemente miscelato per raccontare come i vari componenti vivono e condividono tra loro questa avventura musicale.

Elisabetta Siluri ideatrice e direttrice di questa originale Band musicale vi presenterà un gruppo di ragazzi in grado di coinvolgere il pubblico in atmosfere emozionanti e divertenti.

Sul palco una ventina di musicisti ed alcuni cantanti, che con i loro colori e le capacità più diverse, sapranno fondersi in un armonia di strumenti, suoni e voci che vanno oltre l’armonia musicale.

Il gruppo musicale fa parte dell’Associazione di volontariato Sintonia, una realtà che opera nel forlivese per sensibilizzare la comunità sulle tematiche della disabilità e che sostiene con l’impegno dei propri soci alcune strutture ospitanti persone svantaggiate.

L’ingresso alla serata è a offerta libera.

Per informazioni 3283206387