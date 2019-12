Al Teatro Comunale di Predappio il concerto della Tam Tangram Band

Sabato 28 dicembre alle ore 21 , presso il Teatro Comunale di Predappio, la Tam Tangram Band presenta i brani del suo nuovo Cd, realizzato grazie alla campagna di crowdfunding della piattaforma Idea Ginger. Il titolo dell' album" Oltre il visibile" racchiude l’essenza di tutto ciò che la Tam Tangram Band è e fa: la scommessa di non fermarsi mai davanti al visibile, ma di andare oltre e scoprire che qualcosa di apparentemente impossibile, diventa possibile, come la realizzazione di questo disco.Verranno eseguiti brani di musica italiana, melodie popolari e brani internazionali. Non mancheranno in chiusura alcune note natalizie.

La serata è organizzata dall' Associazioni di Volontariato Sintonia di Forlì e l'Associazione Cani e bimbi di Predappio in collaborazione con il Comune di Predappio . Caratteristica fondamentale della “Tam Tangram Band” è la mancanza di distinzione nel modo di partecipare e la valorizzazione di tutte le abilità presenti: ognuno, come in qualsiasi orchestra, partecipa con gli strumenti che sa e che può usare, con la propria particolare capacità. Questa impostazione , col tempo, ha portato tutti i suoi componenti ad acquisire nuove capacità musicali e relazionali, che donano al pubblico atmosfere emozionanti e divertenti. L'ingresso è a offerta libera ed il ricavato servirà per sostenere le attività delle associazioni organizzatrici.