Concerto e visite straordinarie alla Fortezza di Castrocaro

Nell’ambito del progetto: “Storie di genti, armi e fortezze tra Romagna Toscana e Romagna pontificia” promosso da Pro Loco di Forlimpopoli, Pro Loco di Castrocaro, Pro Loco di Terra del Sole, Ente Palio di Santa Reparata arriva direttamente dalla Germania il Trio Ambrosini, composto da musicisti di fama mondiale. L'evento èin collaborazione con ENTROTERRE FESTIVAL e Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli

La formazione sarà cos'ì composta: Marco Ambrosini (fondatore del gruppo tedesco Ony Witars) alla nyckelarpa, Eva Maria Rusche alle tastiere e Jule Bauer, voce e nyckelarpa.

Il concerto, organizzato dalla ProLoco di Castrocaro ed Entroterre, è inserito nell'ambito delle manifestazioni legate alla mostra "L'eterno e il tempo" allestita nei Musei S. Domenico di Forlì, con contributi della Fondazione Carisp e il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

L'evento avrà luogo alle ore 21 di Mercoledì 30 maggio nella suggestiva Sala dell'Affresco della Rocca di Castrocaro. Ingresso € 5.

Dopo il concerto sarà possibile visitare il Museo storico e, in via eccezionale, i poderosi Arsenali medicei di prossima apertura, struttura cinquecentesca unica in Europa per tipologia e ampiezza.